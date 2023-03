S'entraîner avec Arsène et Lulu. Français CE1

Une nouvelle collection de cahiers de soutien ludique avec de nombreuses énigmes à résoudre ! Conçu par des enseignants, ce cahier disciplinaire permet à l'enfant d'approfondir les notions fondamentales du français de manière ludique et stimulante. Dans ce cahier destiné aux élèves de CE1, l'enfant part à l'aventure en compagnie d'Arsène et de la petite souris Lulu. A travers 13 chapitres richement illustrés, l'enfant suit l'histoire suivante : Arsène et Lulu découvrent un vieux grimoire racontant les nombreux voyages du grand-père d'Arsène. Le grimoire révèle l'existence d'un objet caché. Aide Arsène et Lulu à trouver cet objet ! Chaque chapitre permet de relever des défis afin de résoudre l'énigme finale en fin d'ouvrage. Chaque chapitre est structuré par : Une page de lecture : à travers un épisode très illustré de l'aventure d'Arsène et Lulu, l'enfant découvre la notion du chapitre. Une double page d'entraînement : grâce à des rappels de cours clairs et synthétiques et des exercices variés et progressifs sur le thème du chapitre, l'enfant approfondit sa compréhension de la notion, et s'entraîne. Un exercice bilan concluant le chapitre : sous forme de défi à résoudre, l'enfant obtient un mot ou un code qui lui permettra de résoudre l'énigme finale à la fin de l'histoire ! 5 titres en français pour le primaire. En + : Tous les corrigés détachables au centre du cahier ! Des tableaux récapitulatifs de conjugaison Imprimé en France