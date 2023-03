Les fiches Philosophie Terminale. Edition 2023

Conformes au programme du Baccalauréat, les fiches de révision Mes années Bac - Fiches Terminale Philosophie permettent de revoir l'ensemble des notions, des concepts et des auteurs abordés au cours de l'année. Des fiches synthétiques et détachables, pour être prêt le jour de l'examen et réussir son BAC ! Mes années Bac - Fiches Terminale Philosophie regroupent tout le programme de Terminale à travers 40 fiches thématiques, synthétiques, et détachables : avec son format poche, facile à transporter, c'est l'outil idéal pour des révisions efficaces. Pour chaque leçon, des QCM permettent de faire le bilan et de s'auto-évaluer, grâce aux corrigés détaillés. Suivez votre progression grâce aux repères mis en place tout au long de l'ouvrage. Et en + : Profitez également de la version numérique gratuite pour réviser sur mobile ! Imprimé en France