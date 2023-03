Demon Slayer. Livre de coloriage. N°3

Troisième livre de coloriage avec 36 illustrations du manga Demon Slayer, qui reprennent des moments importants de l'histoire et des dessins inédits. Redonnez de la couleur à toutes ces scènes qui ont fait vibrer tant de lecteurs à travers le monde ! Plus qu'un manga, un phénomène ! Demon Slayer est le titre de tous les records. Plus de 5 millions d'exemplaires ont été vendus en France depuis la parution du tome 1 ! Avec un anime dont la troisième saison est déjà prévue et de nombreux projets autour de la licence, Tanjiro et ses amis n'ont pas fini de séduire le coeur des lecteurs. Ce livre de coloriage ravira tous les amoureux de la licence. Une expérience ludique et fun où l'on renoue avec les moments les plus importants de la saga.