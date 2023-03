Oscar Wagner a disparu

Paris, 1942. Lorsque Mo les-Yeux-Bleus, truand notoire et proxénète, patron d'une des boîtes de nuit les plus réputées de Pigalle, rencontre par hasard Oscar Wagner, il n'a d'autre choix que de le tuer. Mais cette disparition semble inquiéter beaucoup de monde, dont les voyous de la Gestapo française. Il apparaît rapidement que Wagner était au centre d'un jeu complexe entre services secrets allemands, Gestapo et même Intelligence Service. Il s'apprêtait à dévoiler un secret qui pourrait changer le cours de la guerre ! Quel est ce secret ? Et qui est vraiment Lizzie Van der Jagt, la mystérieuse secrétaire de feu Wagner ? Bientôt, Mo le tueur devient la proie d'une terrible chasse à l'homme en pleine Occupation.