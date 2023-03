Histoire & Géographie CM1

Ce cahier-manuel d'histoire et de géographie propose des séances clé en main pour accompagner l'apprentissage des élèves en CM1 sur l'ensemble du programme. Conçu pour facliter le traval en autonomie, ce cahier propose des activités qui peuvent être menées collectivement ou réalisées lndividuellement par les élèves. - Grâce à un questionnement structuré, les élèves s'approprient des documents-clés et exercent les compétences attendues des programmes - Ce cheminement permet d'aboutir â une trace écrite - A la fin de chaque partie, des révisions et un bilan préparent aux évaluations