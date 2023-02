Lise et le royaume retrouvé

Un Royaume où l'on se sent bien. Vraiment bien. Et si c'était vrai ? " Une lueur d'espoir est née en moi. — Tu as voyagé, tu as trouvé un endroit où les hommes vivent en paix ? Où chacun mange à sa faim ? Où les enfants vivent heureux avec leurs parents ? — J'ai trouvé un endroit oui, mais il n'est pas précisément ici et maintenant. " A force d'incursions dans un monde autre si désirable, Lise, malgré sa terrible maladie, nous donne envie de la suivre dans cet univers merveilleux. . Un récit prenant, qu'on ne lâche pas jusqu'au dernier mot !