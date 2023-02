Trinity Seven Tome 26

La déesse des profondeurs et les géants de Nornir déferlent sur le monde. Arata, le Trinity Seven et les arbitres des cieux opposent d'abord une farouche résistance à cette première vague de l'invasion mais la déesse ne tarde pas à poser son atout pour faire basculer leur destinée... La fin est-elle proche pour nos héros ? Après l'adaptation en anime TV en 2014, ce manga a connu un succès grandissant, totalisant des ventes de plus de 3 000 000 d'exemplaires au Japon. La série s'est même offerte 2 films d'animation en 2017 et 2019. Quant au dessinateur, Akinari Nao, il a parfaitement su retranscrire le côté décalé de cette histoire tout en y apportant un charme propre à son style.