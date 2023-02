Des pays au crépuscule. Le moment de l'occupation coloniale (Sahara-Sahel)

Au début du xxe siècle, 80 militaires français accompagnés de 600 tirailleurs envahissent deux puissantes villes du Sahara et du Sahel. La France considère alors les territoires africains comme des espaces à s'approprier. Elle se substitue par la force aux gouvernements existants, au nom d'une supériorité civilisationnelle fondée sur le racisme. Depuis le coeur de ces deux villes, grâce à une documentation exceptionnelle, Camille Lefebvre examine comment s'est imposée la domination coloniale. Puisque les sociétés dans lesquelles nous vivons sont en partie issues des rapports de domination noués à cette époque, s'intéresser à la complexité de ce moment nous donne des outils pour penser notre présent. Camille Lefebvre est historienne, directrice de recherche au CNRS à l'Institut des mondes africains. Elle a reçu la médaille de bronze du CNRS (2016). Spécialiste de l'Afrique saharo-sahélienne aux xixe et xxe siècles, elle a publié Frontières de sable, frontières de papier. Histoire de territoires et de frontières, du jihad de Sokoto à la colonisation française du Niger, xixe-xxe siècles (Publications de la Sorbonne, 2015). Prix du Livre d'histoire du Sénat 2022