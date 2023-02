We Must Never Fall in Love! Tome 6

Kaede réalise enfin qu'il est amoureux de Sakura, et la jeune fille aussi accepte les sentiments qui animent son coeur et qui la poussent vers lui. Cependant, le futur s'annonce compliqué en raison de leur statut de frère et soeur par alliance. De son côté, Hatano fait des efforts pour changer et plaire à Sakura...