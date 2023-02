Griffes Tome 8 : Kameron

Pour Kameron, une seule chose compte : vaincre l'ennemi. Il n'a pas de temps à consacrer à l'humaine qui éveille son loup. Pourtant, plus il apprend à la connaître, moins il parvient à nier son attirance pour elle. Dhanielle a toujours vécu à l'écart et est déterminée à faire ses propres choix. Malgré elle, la jeune femme se retrouve mêlée aux Griffes, forcée d'affronter ses sentiments et le secret que lui a caché une famille dont elle ignorait l'existence. Lorsqu'un adversaire plonge la meute dans le chaos, Dhanielle et Kameron devront faire un choix s'ils ne veulent pas sacrifier leur chance d'être heureux... " Carrie Ann Ryan a l'art de faire battre les coeurs plus vite. Sa série Redwood m'a captivée. J'ai hâte de découvrir la génération suivante avec Griffes ! " - Lara Adrian, autrice de Minuit " Originaux et innovants, les métamorphes de Carrie Ann Ryan sont uniques parmi les nombreux loups-garous de fiction. " - The Book Cellar