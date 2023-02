Mercy Thompson Tome 13 : La Faucheuse d'âmes

Le vampire Wulfe a disparu. Comme il s'agit d'un être mortellement dangereux, probablement dérangé, et dont le passe-temps préféré est de traquer Mercy, ce n'est pas une grand perte. Mais la maîtresse des vampires tient la meute pour responsable et leur pose un ultimatum : si Wulfe ne réapparaît pas, c'en est fini de l'alliance entre vampires et loups-garous. Très vite, Mercy découvre que Wulfe n'est pas le seul à s'être volatilisé. De nombreuses créatures surnaturelles, pour la plupart inoffensives, ont été enlevées. Bientôt, une seule piste se dessine : la légende de la Faucheuse, qui arpente les chemins de traverse et moissonne les âmes dont l'heure est venue de sa grande faux noire... " J'adore ces livres. " Charlaine Harris, autrice de True Blood