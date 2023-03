Le retour du Dr McGregor ; Si proche de toi

Le retour du Dr McGregor, Joanna Neil Katie n'en revient pas : Ross McGregor, l'adolescent rebelle dont elle était follement amoureuse, est de retour. Devenu un excellent médecin, il postule à la fonction de chef des urgences à l'hôpital, poste auquel elle est elle-même candidate ! Qu'à cela ne tienne, la compétition sera féroce, car elle ne compte pas s'avouer battue. Même si elle doit reconnaître que le charme irrésistible de Ross agit encore sur elle... Si proche de toi, Scarlet Wilson Cordelia est stupéfaite en découvrant que le Dr Gene DuBois, qu'elle vient accueillir à l'aéroport de Genève ce matin, est un homme. Un homme tout ce qu'il y a de plus viril et séduisant. Elle qui pensait cohabiter avec une femme, le temps du programme de recherche qui doit guérir la maladie cardiaque de son jeune patient Rory, se sent déstabilisée. Comment pourra-t-elle se concentrer sur son travail alors qu'elle peine déjà à contenir son trouble ? Romans réédités