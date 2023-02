Pourquoi raconter à nouveau une des plus célèbres histoires du monde ? Parce qu'elle est immortelle, bien sûr. Les aventures de d'Artagnan et de ses compagnons figurent parmi nos plus beaux souvenirs d'enfance ou d'adolescence. Les Trois Mousquetaires, c'est le panache, l'amitié, le courage, le dévouement, toute la force et l'éclat de la jeunesse. Le jeune d'Artagnan, venu de Gascogne, rêve de devenir mousquetaire et rencontre sur son chemin Athos, Porthos, Aramis. Ensemble, ils affrontent les manoeuvres du cardinal de Richelieu et les cruels pièges de Milady, son espionne secrète... Cette adaptation couvre l'ensemble du roman, et pas seulement la célèbre affaire des ferrets. On y suit aussi le siège de La Rochelle et le duel impitoyable avec Milady jusqu'à la terrible victoire (mais en est-ce vraiment une ? ) des quatre compagnons sur cette femme fatale entre toutes. Avec d'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis, vibrez au rythme des chevauchées et des combats épiques... Un pour tous, tous pour un - et ensemble pour notre plus grand bonheur !