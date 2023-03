Coeur de guerrière

Pactiser avec les Saxons ? Une idée impensable pour Svea Ivarsson, une jeune guerrière viking qui préférerait les affronter sur le champ de bataille plutôt que de les fréquenter. Hélas, une alliance a été conclue entre son chef et le roi Eallesborough, et voilà Svea contrainte de voyager au côté de ses rivaux d'autrefois. Pire encore, l'un d'eux ne la laisse pas indifférente : Lord Ashford Stanton, ce colosse aux yeux sombres, fait battre son coeur beaucoup trop fort ! Svea manie le fer comme une valkyrie, mais aucun entraînement ne l'a préparée à désirer son plus grand ennemi...