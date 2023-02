Un livre à hauteur d'enfant pour tout savoir sur la Révolution française ! Dans la collection "Mes p'tites questions Histoire", pour se familiariser avec cette période fondatrice de l'histoire de notre pays. 16 questions d'enfant pour partir à la découverte de la Révolution française. C'est quoi, la Révolution française ? En 1789, les Français détestent le roi ? Les états généraux, c'est quoi ? Qui a pris la Bastille ? La Révolution avait des chefs ? C'est qui, les sans-culottes ? Est-ce que la Révolution est violente ? La Révolution française, c'est à cause de Marie-Antoinette ? Il est arrivé quoi au roi et à sa famille ? La guillotine, c'est quoi ? Ca raconte quoi, "La Marseillaise" ? Les femmes ont fait la Révolution ? Tous les Français sont contents de la Révolution ? Qu'est-ce qui a changé pour les Français après la Révolution ? D'autres pays ont fait la révolution ? Quand est-ce que la Révolution française se termine ? La découverte des personnages et des lieux qui ont fait la Révolution française On parcourt cette époque mouvementée grâce à des doubles pages thématiques, en rencontrant les grands personnages de la Révolution française (Louis XVI et Marie-Antoinette, Robespierre, Charlotte Corday...) et en visitant les lieux cruciaux (la Bastille, la prison du Temple, l'Assemblée nationale...). Un propos nuancé, où l'on évoque les subtilités du contexte historique, tout en restant à hauteur d'enfant. Pour tout comprendre d'une période qui a bouleversé l'organisation de notre société Des réponses pédagogiques et documentaires, via des explications courtes et ludiques, des images vives qui immergent l'enfant au coeur de la Révolution française ainsi qu'une frise chronologique pour comprendre comment s'enchaînent les événements-clés.