La maison des solitudes

Une jeune femme veut rejoindre sa grand-mère, qui vit ses dernières heures à l'hôpital. Assise dans un couloir sans fin, elle remonte le fil de sa vie. Les souvenirs peuplent sa solitude : la maison familiale, les contes de l'enfance, le marronnier aux branches basses comme des caresses... Et les étreintes de sa grand-mère, qui rayonne comme un soleil. Pourtant une ombre recouvre le tableau. Sa mère a décidé de ne plus jamais franchir le seuil de la Maison, se réfugiant peu à peu dans le mutisme. Aujourd'hui, les heures sont comptées, et la jeune femme ressent l'urgence de comprendre. Que s'est-il passé dans la Maison ? Un roman qui se lit d'une traite, portant la question de la transmission et de la réconciliation avec une fascinante maturité. Sublime et touchant, avec une sensibilité bouleversante, tout en retenue et subtilité, magnifiée par une plume délicate. Page des libraires. Construit comme un thriller littéraire de haute volée. Serge Raffy, L'Obs.