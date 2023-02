Rééquilbrage veggie au fil des saisons

Assiettes veggies en équilibre va devenir votre nouvel allié sur le chemin du rééquilibrage alimentaire. Dans cet ouvrage écrit en collaboration avec Hélène Lemaire, nutritionniste et diététicienne, Valérie Cupillard vous accompagne toute l'année à travers 80 menus, soit plus de 200 recettes saines et savoureuses, et des instructions pour apprendre à composer des assiettes complètes et équilibrées au fil des saisons.