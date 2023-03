Joyeuses Pâques !

C'est bientôt Pâques ! La poule et ses poussins ramassent leurs oeufs. Tout le monde participe pour les peindre et décorer. Il faut vite tout cacher, les petits curieux vont bientôt arriver ! Ding-dong ! Les cloches et les chocolats sont déjà là. Les enfants sont ravis et les paniers bien remplis ! L'enfant s'aide des formes blanches pour coller les autocollants correspondants. Un livre ludique qui lui permet de développer son sens de l'observation et sa motricité tout en s'amusant.