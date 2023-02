Les précurseuses. 18 histoires de femmes qui n avaient pas froid aux yeux

L'histoire des femmes est un champ de recherches en plein développement, toujours en mouvement. Ce livre résulte de l'envie de faire connaître toujours plus de femmes importantes à un public le plus large possible. Elles ont été choisies dans des périodes, des aires géographiques et des domaines très divers. Reines, guerrières, artistes, sage-femmes, scientifiques... s'y côtoient. L'auteure rend leurs lettres de noblesse à ces femmes dont la vie a été, au fil des siècles, tantôt oubliée, tantôt tronquée ou réécrite ou récupérée. Selon les sources disponibles, les portraits sont donc le plus complet et le plus nuancé possible, au-delà de la récupération historique ou de la damnatio memoriae qui a pu peser sur certaines. Citations, extraits d'oeuvres et illustrations rendent ces trajectoires extraordinaires particulièrement vivantes et concrètes. Avec la simplicité et le ton léger qui font sa force, et en s'appuyant toujours sur une documentation fouillée, Justine Defrance nous fait voyager à travers les siècles, au plus près de ces femmes qui ont su transcender leur époque ou leur statut. Vulgarisatrice en histoire, Justine Defrance, alias La prof sur YouTube, est déjà l'autrice de La vie quotidienne au Moyen Age (Nouveau Monde, 2020).