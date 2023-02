Dans la peau d'un dinosaure

Tous les spectateurs de Jurassic Park, c'est-à-dire la grande majorité des Terriens, le savent : les raptors chassent en meute, sont capables d'ouvrir des portes avec leurs petites pattes et de tendre des pièges mortels ; les petits tyrannosaures jouent avec la nourriture et les adultes sont dépourvus du moindre odorat, ce qui offre à leur proie une chance de leur échapper. Mais ces capacités sont-elles vraies ? Grâce aux découvertes les plus récentes, la paléontologie est désormais capable de répondre à (presque) toutes les interrogations. Comment voyaient les dinosaures, que sentaient-ils, qu'entendaient-ils ? Etaient-ils stupides ou malins comme des singes ? Ressentaient-ils la douleur ? Vivaient-ils solitaires ou en groupes ? Pour la première fois, un livre écrit par un scientifique passionné, raconte ce qui se passait dans la tête de ces animaux disparus il y a 66 millions d'années...