50 euros la semaine pour 4 personnes

Bien manger en semaine avec un budget restreint, le tout sans passer des heures à planifier et cuisiner, c'est possible. Découvrez 10 "menus" proposant chacun 5 plats du soir et 1 recette d'encas pour régaler toute la famille à moins de 50 euros. Sandra propose également tous ses conseils, astuces et bons plans pour des courses toujours moins chères, même quand les prix s'envolent !