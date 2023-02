Aimer les gens, utiliser les choses (parce que l'inverse ne fonctionne jamais)

Dans ce nouveau livre, les auteurs nous expliquent comment se reconnecter à nous-mêmes et aux autres. Nous achetons et consommons beaucoup trop, sans que cela nous rende plus heureux. Comment se sentir plus épanoui en se recentrant sur les relations humaines ? Le minimalisme est une philosophie pratique qui nous invite à repenser nos actions au quotidien en nous débarrassant de tout ce qui entrave notre bonheur. En possédan moins de choses et en éliminant les germes de notre souffrance, nous apprenons, grâce à ce livre, à faire de la place aux valeurs humaines essentielles pour plus de créativité, plus d'amour et plus de liberté dans notre vie.