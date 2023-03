Aujourd'hui Ecureuil est très excité : il a décidé d'inviter tous leurs amis pour une super fête des Super Potes. Débordant d'idées il saute partout dans la maison. Ours lui se fait tirer l'oreille : il n'est pas sûr du tout d'en avoir envie... Mais quand arrivent les invités il se prend au jeu et se met à chanter et danser ! Ecureuil au contraire se sent d'un coup perdu. Le voilà qui se réfugie dans son trou au fond de la forêt. Ours part à sa recherche : la fête sans son Super Pote n'est plus la fête ! Alors toujours potes ?