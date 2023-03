Daredevil Tome 1 : Le poing rouge

A la suite de Devil's Reign et de l'attaque massive du Caïd sur les super-héros, Hell's Kitchen est dans un triste état. Quant à Matt Murdock, il doit renouer avec la liberté et avec Elektra, qui avait repris le flambeau de Daredevil en son absence. Les deux héros ignorent que leurs plus grands défis restent à venir ! Nouveau départ pour Daredevil, dans la continuité directe des précédents albums et des 100% MARVEL : DEVIL'S REIGN qui ont fait trembler l'univers urbain de Marvel fin 2022. Chip Zdarsky est toujours aux commandes et poursuit les trames qu'il a commencé à tisser, mais les nouveaux lecteurs auront tous les éléments pour se jeter dans l'aventure. De quoi patienter en attendant l'arrivée de Daredevil : Born Again sur Disney+ !