Angron. L'ange rouge

Dans les ténèbres de l'Imperium Nihilus, sur un demi-million de mondes coupés de la lumière de Saint Terra, un nouveau phare est apparu. L'Ange Rouge est de retour dans une galaxie qui n'est pas prête et partout, consciemment ou non, ses fils dispersés répondent à l'appel au massacre. A bord du vaisseau amiral des World Eaters, le Seigneur Régent autoproclamé de la XIIe Kossolax le Prédicateur se bat pour préserver les vieux rêves de la Légion. Le retour de son père honni est à la fois une opportunité et la plus grande menace pour la fragile unité de ses guerriers. Abandonné sur une lune sans valeur avec une bande de traîtres aussi méprisables que lui, Ortan Leidis des Anges du Graal ose rêver à quelque chose de plus grand. A l'autre bout de la galaxie, Graucis Telomane le Chevaliers gris s'est préparé pour ce jour, et des plans élaborés depuis six siècles sont enfin mis en oeuvre - des plans qui permettront d'éradiquer une fois pour toutes la plus grosse erreur de l'Empereur.