Soul Keeper Tome 7

Le Premier ministre Kasuga découvre la raison pour laquelle Koji Kubo cherche à lui nuire. Très vite les deux hommes se retrouvent face à face. Espérant lire dans l'esprit de son adversaire, Kasuga est victime d'une terrible attaque de sa part. Riyon parvient à protéger son hôte mais ses sept gardes du corps s'effondrent sans vie. Epuisé et gravement blessé, Kasuga ne peut que rester impuissant devant la terrible attaque de Kubo sur Tokyo. Le temps est maintenant compté... La réputation de Tsutomu Takahashi n'est plus à faire : le célèbre mangaka est l'auteur de Blue Heaven, Sidooh, Neun, Black Box... Il nous offre avec Soul Keeper une intrigue aussi originale qu'étonnante, mêlant fantastique et intrigue politique.