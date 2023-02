Guerre en Ukraine et nouvel ordre du monde

Quel nouvel ordre du monde cette guerre en Ukraine va-t-elle engendrer ? Sonne-t-elle le glas de l'hégémonie occidentale ou, au contraire, son raffermissement ? Quelle place pourront occuper, demain, les puissances émergentes ? Pour comprendre les événements tels qu'ils se sont déroulés depuis le 24 février 2022, comme pour préparer l'avenir, la seule lecture occidentale ne saurait suffire. La déflagration de la guerre a produit des secousses d'ampleurs différentes dans le monde. Conflit "entre Européens" pour certains, "choc civilisationnel total" pour d'autres, les perceptions sont partout différentes. C'est en les mettant côte à côte que nous obtiendrons la vision la plus nette des grands bouleversements en cours. C'est en les rassemblant que nous identifierons les nouveaux fondements qui émergent. Les 22 experts en géopolitique qui ont été sollicités pour ce livre sont issus d'horizons variés et de régions du monde très différentes. De la Chine à l'Afrique, en passant par les pays du Golfe, l'Europe, les Etats-Unis et la Russie, leurs voix sont parfois opposées ou complémentaires, tantôt sévères ou encourageantes, mais toujours déterminées. Chacune ébauche de premières hypothèses. Toutes nous donnent à voir l'extraordinaire diversité des points de vue qui coexistent dans le monde d'aujourd'hui. Et la pluralité des possibles pour le monde de demain. La paix reste le plus partagé des horizons, mais à quel prix, et sous quelle forme ?