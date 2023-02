Gaspard et Nathan se sont rencontrés à la maternelle. Entre eux, l'amitié est devenue fusionnelle, apparemment indestructible. C'est au lycée qu'un grain de sable se glisse dans leur relation : Marion, une jolie et troublante jeune fille. Même si elle éprouve une attirance pour Gaspard, elle n'en laisse rien paraître pour ne pas mettre leur trio en péril. Malgré tout, de non-dits en faux semblants, après un étrange accident de la route, l'inséparable trio vole en éclats. Des années plus tard, les trois amis se retrouvent, forcés de se confronter à leur passé. Chacun a tracé son propre chemin, mais ils veulent tenter de rattraper les rendez-vous manqués et se réconcilier... si c'est encore possible.