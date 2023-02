Nekogahara Tome 4

Après avoir échappé in extremis à Abyhei Shiriya, Norachiyo accepte de raconter à Shôto et Shishiwaka comment il a rencontré l'officier de la police secrète, autrefois membre du clan du terrifiant boss Ôdama. Mais qu'a-t-il bien pu se passer entre les deux chats pour que leur relation change à ce point ? Et comment Norachiyo a-t-il vraiment perdu son oeil ? Le chamouraï est enfin prêt à révéler son lourd passé...