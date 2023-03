Lourdes, miracles au quotidien. 20 récits de grâces reçues

Lourdes, mondialement connu pour la guérison du corps et de l'âme, est l'aboutissement de pèlerinages venant de tous points du monde pour converger vers la Grotte où l'Immaculée Conception se révéla à Bernadette. Dès les premières apparitions, des miracles furent constatés et un processus, consacré à l'étude des guérisons inexplicables, fut mis en place. Plus de 7 200 cas sont enregistrés au Bureau médical du Sanctuaire chargé de l'analyse scientifique de ces guérisons. Seuls 70 miracles ont été déclarées comme tel par l'Eglise mais chaque mois des personnes se présentent pour témoigner de leur expérience d'événements "miraculeux". Au travers des récits des Volontaires nord-américains de l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes, emmenés par leur fondatrice Marlene Watkins, c'est à ces évènements miraculeux récoltés sur le chemin de Lourdes que ce livre est consacré. Ils nous aident à faire l'expérience de l'émerveillement et nous rappellent ainsi la Gloire de Dieu.