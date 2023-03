Guide des fleurs du jardin

Avec plus de 800 espèces décrites, ce guide très complet permet une identification facile des fleurs du jardins. Chaque fiche permet au lecteur de comprendre le calendrier et les préférences de la plante, les clés pour la reconnaître et les espèces avec lesquelles elle peut être confondue. Avec en prime, des anecdotes originales sur chacune des plantes. Cette nouvelle édition s'enrichit d'un appareil critique supplémentaire. Avec des informations inédites sur l'importance des fleurs pour l'environnement. Dans six exemples clés, il explique comment le choix des plantes, le paillage ou la mise en place d'un composteur peuvent faire du jardin un véritable havre de biodiversité.