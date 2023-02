Bôken shônen : rêves d'enfance

Dans nos rêves d'enfance, tout était possible. On était invincibles. Maintenant qu'on a grandi, cet esprit d'aventure doit bien exister encore, quelque part au fond de nous. A travers ces sept petits bijoux tendres et un peu étranges, découvrez l'étendue du talent de Mitsuru Adachi, peintre virtuose de la jeunesse sur laquelle il jette ici un regard en arrière empreint de nostalgie.