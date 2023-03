Ni vu ni connu

Lyon, 1973. A la mort de ses parents, Hubert, descendant des De Gamotte, une vieille famille aristocrate du Dauphiné, hérite d'une somme d'argent importante ; suffisamment importante pour lui permettre de devenir rentier. Mais Hubert, délaissant sa fortune, aspire à plus ; il ressent le besoin de donner du sens à sa vie, d'aider les autres... et décide de le faire au travers de la médecine, comme son référent, sa boussole : son oncle Sigismond. Hubert rêve d'intégrer un service de cardiologie, mais doit se contenter - pour le moment - de rouler sa bosse en ORL, à l'hôpital de la Croix-Rousse. Externe, sous les ordres de la redoutée professeur Braillard, il découvre les coulisses de son futur métier et croise la route d'un drôle de patient, tout à la fois étrange et pénétrant : Yacoub El Sifflet, un vieil hippie style gourou qui décède quelques heures plus tard d'un anévrisme. Hubert est perturbé par cette rencontre et hanté par l'esprit de cet homme qui semble décidé à lui apprendre des choses... sur la médecine et sur l'avenir. Avec son style inimitable, empreint d'un subtil humour noir, Vincent Larivière signe un second roman captivant qui nous plonge au coeur des pérégrinations existentielles d'un jeune homme qui cherche à trouver sa place dans la vie comme dans les couloirs de l'hôpital où il travaille. Une fable moderne et subtile sur notre monde... qui ne tourne pas toujours rond !