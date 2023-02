Dans les années 60 du siècle dernier, les membres d'une pittoresque famille albigeoise (grand-mère, père, mère, fille, fils et lapin) vivent de manière fort modeste entre les quatre murs d'une petite maison. Ils sont pauvres mais joyeux, jusqu'au jour où ils se retrouvent subitement et de façon inespérée dans l'aisance. Sauront-ils résister à la fascination de l'argent et s'adapter à leur nouvelle position sociale ? Leur étonnante aventure, commencée dans l'allégresse, l'ivresse même, considérée avec malice par le fils de la famille, durera-t-elle longtemps ? Leur chance d'un jour, leur réjouissante ascension, souvent haute en couleur, finira-t-elle en apothéose ou en débâcle ? La vie de "parvenu" n'est pas sans risque...