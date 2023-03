Sarah quand même

Régine Detambel met ici en lumière ce que fut la célébrité internationale de Sarah Bernhardt à l'apogée de sa carrière autour de 1900. Dans sa vie, il y eut beaucoup d'hommes, mais aussi des femmes. Susan, la narratrice de ce roman, admiratrice et souffre- douleur de la Divine, raconte deux décennies aux côtés de la tragédienne, passant de l'amour le plus passionné à un dévouement malheureux, souvent récompensé d'ingratitude et de frustrations, tout particulièrement quand Sarah Bernhardt, âgée et malade, endurant les pires tourments, fit la preuve de sa volonté indomptable, conformément à sa devise : "Quand même".