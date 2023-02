Revue de littérature comparée N° 4, octobre-décembre 2022 : Allégorie et Fiction

Jeux complexes de l'allégorie et de la fiction dans la première modernité, par Françoise Lavocat Articles Nicolas Correard, Allégorie, dissimulation et métatextualité dans les satires lucianesques de la Renaissance Zoé Schweitzer, Fable, allégorie et fiction : le creuset mythographique Guiomar Hautcoeur, De la fiction allégorique à la fiction narrative : L'épisode de Cardenio ou la réécriture cervantine de Cárcel de amor de Diego de San Pedro Clotilde Thouret, Un usage dialectique de l'allégorie : le théâtre politique et moral de Ben Jonson Mélanie Sag, Les jeux de l'allégorie et de la fiction au miroir d'un roman humaniste : l'Argénis de John Barclay (1621) Véronique Lochert et Anne Teulade, Usages de la fiction dans le théâtre allégorique de Calderón Amélie Blanckaert et Camille Esmein-Sarrazin, La Solitude (1640) et Macarise (1664) : romans expérimentaux ou monstres allégoriques ? Larry F. Norman, Allégorie, fiction et sublime dans la querelle des Anciens et des Modernes Résumés Abstracts Table annuelle - Année 2022