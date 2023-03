Parenthèse au paradis. Le temps d'une idylle ; Une délicieuse comédie ; La vengeance d'un milliardaire

Quand le temps s'arrête... et que les passions s'embrasent. Le temps d'une idylle, Cathy Williams Les semaines de croisière que Delilah a passées avec Daniel auraient pu rester le plus beau souvenir de sa vie... mais lorsqu'elle découvre que Daniel lui a menti sur son identité, Delilah met un terme à leur idylle. Une question ne cesse alors de la tourmenter : comment le célibataire le plus riche d'Angleterre réagira-t-il à l'annonce de sa paternité ? Une délicieuse comédie, Melanie Milburne Vingt-quatre heures. C'est le temps qu'il reste à Abby pour se trouver un fiancé. Comment pourrait-elle se rendre seule au bal du magazine où elle est journaliste, alors qu'elle y raconte qu'elle est en couple avec l'homme parfait ? Abby voit soudain l'image de Luke s'imposer à son esprit. Se pourrait-il que son ami, doté d'un charme ravageur, accepte de se prêter à cette comédie ? La vengeance d'un milliardaire, Chantelle Shaw C'est la rage qui envahit Sabrina le jour où Cruz lui fait la plus humiliante des propositions : il sauvera sa famille de la ruine... en échange de six mois passés entre ses bras. Il est hors de question qu'elle cède ! N'a-t-elle pas déjà assez souffert à cause de lui, qui lui a brisé le coeur en la quittant sans une explication ? Romans réédités