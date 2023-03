Le risque en partage ; Une présence troublante

Le risque en partage, Juno Rushdan Tout en écoutant le récit de Hope, la jeune femme qu'il vient de sauver de la noyade, Gage réfléchit. Certes, il pourrait l'aider à enquêter sur la mort suspecte de sa soeur. Mais, de toute évidence, elle vient d'être victime d'une tentative de meurtre. Et, en affrontant ceux qui ont cherché à la tuer, il risque d'attirer l'attention de ses propres ennemis, rendant ainsi leurs investigations plus dangereuses encore... Une présence troublante, Elle James Un garde du corps ! Pour Tessa Bolton, infirmière au caractère bien trempé, il n'en est pas question. Pourtant, en apprenant que trois de ses anciennes camarades de lycée - ex-pom-pom girls comme elle - ont été assassinées, elle sent la panique la gagner. Elle accepte alors l'assistance de Irish, protecteur aussi discret que séduisant et dont la présence la trouble et la rassure tout à la fois...