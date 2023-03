L'enfant de Donovan Murphy ; Le passé entre nous

L'enfant de Donovan Murphy, Yvonne Lindsay Kayla se tient face à lui, plus belle que jamais, et Van sent une rage gronder en lui. Comment Kayla ose-t-elle venir le trouver aujourd'hui pour lui réclamer de l'argent, après lui avoir brisé le coeur cinq ans plus tôt ?? Croit-elle parvenir à l'émouvoir en prétendant que la petite Sienna est sa fille ?? Plus jamais il ne se laissera manipuler par cette intrigante, Van s'en est fait la promesse. Même si Kayla éveille toujours en lui un désir puissant... Le passé entre nous, Andrea Laurence En voyant Deacon entrer dans la salle de réunion, Cecelia manque défaillir. Deacon, son amour de jeunesse, n'est autre que le propriétaire du nouveau complexe de luxe dont elle doit assurer la décoration. Il rallume aussitôt en elle un feu qu'elle pensait éteint à jamais. Pourtant, Cecelia le sait, elle doit faire taire ces sentiments : elle n'a pas le droit d'abandonner la vie parfaite qu'elle s'est construite auprès de son mari... Romans réédités