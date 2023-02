Mon cahier de mots à écrire - Digrammes est un cahier individuel conçu pour entrainer l'enfant à encoder et décoder. Un parcours pédagogique pensé dans une progressivité des apprentissages pour aborder l'écriture et la lecture avec la pédagogie Montessori. Un cahier individuel conçu pour amener l'enfant à encoder des mots de difficulté progressive à partir e photos, afin de valoriser les premiers essais d'écriture et d'en garder la trace. LE + : L'écriture manuscrite succède à la manipulation de l'Alphabet mobile et des coffrets de Mots à écrire et de Mots à lire (vendus séparément). Commencer à encoder et à décoder Une collection prête à l'emploi d'images et de mots pour accompagner l'enfant sur le chemin de l'écriture et de la lecture. Une progression pas à pas et sans aucun piège permet à l'enfant de réussir tout en gardant intactes sa motivation et son estime de lui ! Chaque ensemble contient les activités écrire et lire. Activités Mots à écrire L'enfant nomme le mot correspondant à l'image et l'encode, avec l'alphabet mobile (vendu séparément). Les mots proposés ont été rigoureusement choisis pour que les enfants travaillent en autonomie et avec sécurité, car chaque difficulté de la langue française a été isolée. Les coffrets contiennent des pochettes dont chacune est dédiée à un son correspondant à une lettre ou un digramme particulier. Pour favoriser l'enrichissement du vocabulaire de l'enfant, les mots à écrire et à lire sont différents. Activités Mots à lire L'enfant décode les étiquettes-mots et les associe aux images correspondantes. Une fois que l'enfant a compris le processus d'encodage et de décodage, il va apprendre les lettres plus rares comme x, z, k... avec le coffret Mots à écrire et Mots à lire 2 - Lettres complémentaires (vendu séparément) puis aborder ou, oi, on, an... avec le coffret Mots à écrire et Mots à lire 3 - Digrammes (vendu séparément).