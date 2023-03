Le vétérinaire des Galápagos ; Passion sous la pluie

Le vétérinaire des Galápagos, Becky Wicks Rien ne s'est passé comme prévu. Lorsqu'elle a planifié ce voyage dans les îles Galápagos, Ivy s'imaginait y passer sa lune de miel. Or la voilà seule dans ce paradis... Alors qu'elle ne songe qu'à regagner son pays et le cabinet vétérinaire auquel elle consacre toute son énergie, elle rencontre un confrère qui l'initie à son travail auprès de la faune locale. Sexy, irrésistible, et père d'une adorable fillette, Jero lui fait perdre la tête. Au point de lui donner l'envie de rester au bout du monde ? Passion sous la pluie, Sue MacKay Ambulancière de métier, Brooke a un sang-froid à toute épreuve. Mais le jour où une pluie torrentielle s'abat sur la petite ville de Nelson, Nouvelle-Zélande, elle est heureuse de pouvoir compter sur l'aide de Danny Collins, un médecin qu'elle vient tout juste de rencontrer. Ils ne seront pas trop de deux pour porter secours aux sinistrés ! Ce qu'ils ignorent encore, c'est que l'urgence pourrait être pour eux synonyme de passion !