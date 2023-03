Pour protéger son fils ; Quand plane le danger

Pour protéger son fils, K. D. Richards Pour protéger son fils de son grand-père, un milliardaire tyrannique, Erika vit dans la clandestinité depuis la mort de son mari. Dans le village de Carling Lake où elle croit avoir trouvé la paix, elle est bientôt victime d'actes criminels. Malgré sa méfiance vis-à-vis des étrangers, elle demande son aide à James West, son séduisant voisin. Sans se douter que James a été missionné par son beau-père pour la retrouver... Quand plane le danger, Lisa Childs Encore sonné par l'explosion à laquelle tous deux viennent d'échapper, Neil serre Elise contre lui et se fait une promesse solennelle : au diable les différends qui les ont séparés trois ans auparavant, Elise et lui s'aiment encore et ils vont affronter ensemble le danger qui plane autour d'eux. Quant à lui, au péril de sa vie, il protégera Elise et leur bébé, conçu un mois plus tôt, la nuit de leurs retrouvailles...