En décembre 2019, un article consacré aux ours blancs qui approchaient inhabituellement du village de Ryrkaïpii, au bord des rives arctiques de la Tchoukotka, à l'extrémité nord-est de la Russie, m'a fait écrire une hilarotragédie sensuelle. Jusqu'au printemps 2020, l'ours en est devenu le héros ou l'antihéros non fatigué. Dans la chasse de l'époque, qui renouvelle la danse des atomes de tous entre désir, faim et pensée, l'animal-guide, c'est ici Monsieur-Madame Tout-le-Monde. Chacun rêve à l'origine des choses, à l'ironie de la communauté, et n'en revient pas. Qui est l'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme ? Des femmes légendaires ou réelles comme modèles, un révolté ascétique, un voyageur tatoué et déclinant, un possible affolé retiré etc. sont les personnages d'une semi-tragédie lyrique et les avatars de la bête voisine que les humains ("les inhumains" plutôt) s'efforcent d'entendre dans la peur. Sorte d'idylle comique également, Ryrkaïpii est une suite à Dans de la nature (2003), écrit en marge du Poésie naïve et poésie sentimentale de Schiller. Ph. B.