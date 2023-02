Délicieuses légumineuses. Vive les protéines végétales !

Les lentilles, haricots, pois et fèves sont de véritables trésors nutritionnels : glucides rassasiants, protéines végétales, minéraux, vitamines, fibres, sans oublier une empreinte carbone bien moins lourde que celle de la viande. Apprenez à en tirer le meilleur et régalez-vous avec 40 recettes colorées et savoureuses (express, plats du monde et spécial kids).