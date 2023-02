Du Musée du Louvre au Musée d'Orsay, du Jardin d'Acclimatation à la Cité des Sciences et de l'Industrie, du Palais Garnier au Musée Grévin, Paris recèle d'activités ludiques et culturelles, parfois insoupçonnées, à faire en famille. Embarquez pour de nouvelles aventures dans les différents quartiers de la capitale et explorez ses rues, parcs et monuments qui sauront satisfaire la curiosité de vos enfants ! Des QR Codes vous donneront accès à une carte de Paris avec les lieux à voir et à découvrir ainsi qu'à un itinéraire "découverte" . Découvrir Paris en famille n'aura jamais été aussi simple et amusant !