Bulletin de littérature ecclésiastique N° 492, octobre-décembre 2022 : De la chasteté oubliée aux promesses de l’aube

Ce numéro 492 du Bulletin de Littérature Ecclésiastique rassemble sous le titre De la chasteté oubliée aux promesses de l'aube cinq articles d'universitaires qualifiés sur le juste rapport entre amour et chasteté, mission et dialogue, le profane et le sacré chez saint Thomas d'Aquin et la tradition thomiste au XXe siècle, ainsi qu'une étude exégétique sur la double intrigue du chapitre 7 de l'Evangile de Jean (Jean 7, 1-52), et une contribution sur la figure de Mgr Bruno de Solages (1895-1983).