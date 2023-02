Esprit d'enfance est un recueil de contes inspirés de la nature qui fera voyager petits et grands. Entre magie et réalité, une multitude de personnages vous attendent pour les accompagner dans leurs aventures et mésaventures. Les contes vous feront découvrir les valeurs comme le courage, l'amitié ou encore la franchise. Plongez dans ces histoires aussi amusantes qu'enrichissantes. Tania Cévènes est née à Donetsk (Ukraine) en 1943. Elle fait ses études à l'Université pédagogique des langues étrangères à Gorlovka pour travailler ensuite comme professeure de français dans le milieu universitaire soviétique. C'est à cette période qu'elle commence à écrire des récits et des contes en français pour ses étudiants. Après la chute de l'Union Soviétique, elle voyage et rencontre son mari en France, où elle s'installe et habite depuis leur mariage.