The kiss quotient

Stella Lane est une jeune femme brillante pour qui les chiffres n'ont aucun secret. Si sa carrière professionnelle est parfaitement épanouie, sa vie personnelle est plutôt un échec. Elle est affectée du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme, qui la tient éloignée des autres. Comment se faire des amis lorsqu'on cumule une grande timidité et une franchise un peu brutale ? Quant à sa vie amoureuse... Elle est inexistante. Stella comprend mal l'intérêt d'avoir un homme dans sa vie mais, curieuse et poussée par sa mère qui se désespère de la voir célibataire, elle décide de résoudre ce problème comme une équation mathé matique : avec méthode et détermination. Elle sollicite les services d'un escort boy pour qu'il lui apprenne les bases des relations amoureuses. Michael loue son corps, à contrecoeur, aux femmes sensibles à son charme. Quand il fait la connaissance de Stella, il est stupéfait : pourquoi une si jolie jeune femme, tellement brillante, a-t-elle besoin de ses services ? Il va vite découvrir sa timidité, ses craintes. Ensemble, ils vont apprendre à les dompter, à vaincre le mur qui se dresse entre Stella et le bonheur. "Adorable, sexy et intelligent... le livre que j'avais envie de lire ! " Christina Lauren