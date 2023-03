Thor Tome 3 : La fin de la guerre

La Guerre des Royaumes fait rage et la folie de Malekith menace de tout faire brûler, Thor a bien besoin de l'aide de sa famille, en particulier de son frère Loki et de son oncle Cul. Mais l'histoire ne s'arrête pas là : dans un lointain futur, à la fin de l'univers, Thor doit mener son plus grand combat contre... Gorr ! C'est dans un épais volume de la collection 100% MARVEL que nous présentons la fin de la saga de Jason Aaron. Vous savourerez donc le grand final de la dernière série Thor ainsi que King Thor, qu'Aaron signe avec Esad Ribic, le même dessinateur avec qui il avait débuté son immense saga à l'époque de Marvel NOW !