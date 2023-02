Génération bistouri. Enquête sur les ravages de la chirurgie esthétique chez les jeunes

Depuis 2019, les 18-34 ans consomment plus d'actes esthétiques que les 50-60 ans. A partir de ce constat alarmant, Elsa Mari et Ariane Riou ont mené l'enquête. Elles ont poussé la porte des cliniques convoitées, conscientes de cette frénésie de l'intervention. Elles ont écouté des mères et des filles remodelées, la chirurgie en héritage. Mais aussi des jeunes hommes, alléchés par les tarifs, au risque de graves complications. A qui la faute ? Quelle est la chaîne de responsabilité qui pousse cette génération dans la gueule du loup ? Et quelle future société se dessine lorsqu'une jeunesse n'est plus capable de s'aimer ? Edifiant. Indispensable.